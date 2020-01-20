Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Jennifer Aniston ve Brad Pitt Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri (SAG) gecesine damga vurdu. 2000 yılında evlenen ve 2005 yılında Pitt'in Angelina Jolie ile ihaneti nedeniyle boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonda ilk kez yan yana görüntülendi. Bir zamanlar Hollywood'un en popüler çifti olan ve hayranları tarafından yeniden bir araya gelmesi beklenen ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın zirvesine oturdu.