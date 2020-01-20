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Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Jennifer Aniston ve Brad Pitt Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri (SAG) gecesine damga vurdu. 2000 yılında evlenen ve 2005 yılında Pitt'in Angelina Jolie ile ihaneti nedeniyle boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonda ilk kez yan yana görüntülendi. Bir zamanlar Hollywood'un en popüler çifti olan ve hayranları tarafından yeniden bir araya gelmesi beklenen ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın zirvesine oturdu.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 14:53
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Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 2000-2005 yılları arasında evli kalmış, Brad Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşaması sonrasında ise boşanmışlardı.

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Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Aradan yıllar geçti, Angelina Jolie ile evlenen Brad Pitt 2016 yılında ünlü aktristen de boşandı. Ancak Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston ile bağlarını koparmadı.

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Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Brad Pitt en son Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görüldü. Altın Küre'de ise eski eşinden "İyi bir arkadaşım" diye bahsetti ancak Aniston ile aynı kareye girmedi.

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Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde ise yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.

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Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl sonra yeniden…

Pitt'in film kategorisinde en iyi yardımcı erkek, Aniston'ın ise dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı SAG Ödülleri'nde çift ilk kez aynı karede yer aldı.