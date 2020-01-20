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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!
Demet Akalın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Meslek hayatına başladığı ilk yıllarda önünü kesmek isteyen bir şarkıcı olduğundan bahseden Akalın "O zaman çok güçsüzdüm. Bana bir şey yapmaz dediğim herkes, arkamdan iş çevirdi. Şimdi onlar arkada kaldı, bitti. Sanat camiasından dost olmaz" dedi.
Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:41
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