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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Meslek hayatına başladığı ilk yıllarda önünü kesmek isteyen bir şarkıcı olduğundan bahseden Akalın "O zaman çok güçsüzdüm. Bana bir şey yapmaz dediğim herkes, arkamdan iş çevirdi. Şimdi onlar arkada kaldı, bitti. Sanat camiasından dost olmaz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 12:41
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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

Demet Akalın, Youtube'daki 'Acı Gerçekler' programında isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetti. 1997'de yaşadığı o olayı şöyle anlattı:

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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

"Mankenlik yaparken Raks müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce 'Burada ne işin var?' diye sordu."

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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

"Ben de 'Albüm için geldim' dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip 'anlaşmanız iptal oldu' dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir 'merhaba' dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok."

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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

'2.Sayfa' programının iddiasına göre; o kişi şarkıcı Pınar Aylin'di. 2014'te evlenip İzmir'e yerleşen Aylin, müziğe ara vermişti.

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Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

Akalın, "Ben isim vermedim. İnsan hırslarına yenik düşüp birçok şey yapıyor. Zamanında 'Abim' dediğim Atilla Saral'ın evinde kalıyordum, Yaşar Alptekin hocamdı. Manken abilerim, ablalarım bana insanlık öğretti. Beyinlerimiz güzellikle yıkandı. Bu yüzden aklıma kötülük yapmak gelmiyor. Bir sanatçı diğerinin adını duyunca 'O varsa ben gelmem' diyor. İnsanın ekmeğiyle oynamak doğru değil. Sanat camiasında herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Hülya Avşar'a yıllar önce söylediği 'Sanatçıdan dost olmaz' lafından dolayı kızmıştım. Meğer yüzde yüz haklıymış."