Demet Akalın ateş püskürdü: Sanat camiasından dost olmaz!

Akalın, "Ben isim vermedim. İnsan hırslarına yenik düşüp birçok şey yapıyor. Zamanında 'Abim' dediğim Atilla Saral'ın evinde kalıyordum, Yaşar Alptekin hocamdı. Manken abilerim, ablalarım bana insanlık öğretti. Beyinlerimiz güzellikle yıkandı. Bu yüzden aklıma kötülük yapmak gelmiyor. Bir sanatçı diğerinin adını duyunca 'O varsa ben gelmem' diyor. İnsanın ekmeğiyle oynamak doğru değil. Sanat camiasında herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Hülya Avşar'a yıllar önce söylediği 'Sanatçıdan dost olmaz' lafından dolayı kızmıştım. Meğer yüzde yüz haklıymış."