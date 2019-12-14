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Kenan İmirzaoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler yayınlandı
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı yeni dizi Alef'ten ilk görüntüler ortaya çıktı.
İmirzalıoğlu'na yeni dizisinde Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen eşilik edecek. 8 bölümlük dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.12.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 14:03
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