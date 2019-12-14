Kenan İmirzaoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler yayınlandı

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden 'Alef'in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.