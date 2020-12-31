Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir dönem gündüz kuşağı dizisi Yemin'de rol alan ve dizideki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, Sol Yanım'daki başarısıyla da adından söz ettirdi. Özge Yağız hakkında araştırma yapanlar sevgilisini merak etti. Güzel oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...