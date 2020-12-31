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Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Sol Yanım'ın Serra'sı Özge Yağız, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir dönem gündüz kuşağı dizisi Yemin'de rol alan ve dizideki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, Sol Yanım'daki başarısıyla da adından söz ettirdi. Özge Yağız hakkında araştırma yapanlar sevgilisini merak etti. Güzel oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 17:43
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Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle ekranlara geri dönen Özge Yağız başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eski dizisi 'Yemin'deki rol arkadaşı ile aşk yaşadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Özge Yağız'ın sevgilisi…

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Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

BİRKAN SOKULLU

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Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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  • 117
Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK