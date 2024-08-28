Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! ’Güzellik abidesi’

Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından sete dönmenin heyecanını yaşadığı "Her Şeyin Başı Merkür" isimli filmle yeniden seyirciyle buluşacak. Filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif karakterine hayat verecek.