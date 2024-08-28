28 Ağustos 2024, Çarşamba
Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! 'Güzellik abidesi'
Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıldır mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi ile ekranlara geri dönen Kobal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal, "Galerimde gezelim biraz" notuyla yeni karelerini yayınladı. Güzel oyuncu, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:36