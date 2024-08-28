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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! 'Güzellik abidesi'

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! 'Güzellik abidesi'

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıldır mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi ile ekranlara geri dönen Kobal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal, "Galerimde gezelim biraz" notuyla yeni karelerini yayınladı. Güzel oyuncu, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:36
Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! ’Güzellik abidesi’

Sekiz yıl önce yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla anneliği tatmıştı. Bu süre zarfında kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! ’Güzellik abidesi’

Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından sete dönmenin heyecanını yaşadığı "Her Şeyin Başı Merkür" isimli filmle yeniden seyirciyle buluşacak. Filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif karakterine hayat verecek.

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! ’Güzellik abidesi’

Sinem Kobal paylaşımına "Her Şeyin Başı Merkür" Başladık. Merhaba Elif Akay 13 Aralık'ta sinemalarda kavuşmak için çok heyecanlıyım görüşürüz" notu eklemişti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! ’Güzellik abidesi’

Ekranlara muhteşem bir dönüş yapan Kobal, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal galerisini gezdirdi! ’Güzellik abidesi’

GALERİ GEZİSİ

Sosyal medyada aktif olan 37 yaşındaki başarılı oyuncu Sinem Kobal, "Galerimde gezelim biraz" notuyla yeni karelerini yayınladı. Güzel oyuncuya yorum yağdı.