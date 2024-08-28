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Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, Fatih Harbiye dizisinde tanışarak başlayan aşklarını 2016 yılında evlenme kararı alarak taçlandırdı. O günden bu yana birlikte geçirdikleri her anı paylaşan çift, hakkında çıkan tüm iddialara rağmen ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. 8 yıl önce dünyaevine giren çift, geçtiğimiz bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:08
Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ekranların gözde çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışarak başlayan aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. O günden bu yana magazin dünyasının radarında olan çift, zaman zaman romantik paylaşımlarıyla dikkat çekerken, kimi zaman da ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Tüm bu iddilara rağmen ilişkilerine tam gaz devam eden çift, bebek müjdesiyle takipçilerini sevindirdi.

Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Neslihan Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle hamile olduğunu açıkladı.

Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

3 aylık hamile olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz saatlerde Kuşadası'nda bir plajda görüntülendi.

Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Göbeği hafiften belli olan ünlü oyuncunun sahil pozlarına beğeni yağarken çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!