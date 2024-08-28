28 Ağustos 2024, Çarşamba
Bebek göründü! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, Fatih Harbiye dizisinde tanışarak başlayan aşklarını 2016 yılında evlenme kararı alarak taçlandırdı. O günden bu yana birlikte geçirdikleri her anı paylaşan çift, hakkında çıkan tüm iddialara rağmen ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. 8 yıl önce dünyaevine giren çift, geçtiğimiz bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:08