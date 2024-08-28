Mesut Özil’in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Mesut Özil'in annesi, Amine Gülşe'nin fotoğrafını beğenip, Gülşe'yi bir bahaneyle Almanya'ya davet ederek, oğluyla tanışmalarını sağladı. Bu tesadüf gibi görünen buluşma, çiftin hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.