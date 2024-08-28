28 Ağustos 2024, Çarşamba
Mesut Özil'in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında Amine Gülşe ile evlenmişti. Mutlu evliliklerini, Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandıran ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi odağı oluyor. Amine Gülşe, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesi ve kızlarıyla pozlar veren Gülşe'ye bazı sosyal medya kullanıcıları, "Güzellik genlerde var", "Annesinin tıpatıp aynısı" gibi yorumlar yaptı. İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:44