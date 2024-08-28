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Haberler Galeri Mesut Özil'in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Mesut Özil'in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında Amine Gülşe ile evlenmişti. Mutlu evliliklerini, Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandıran ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi odağı oluyor. Amine Gülşe, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesi ve kızlarıyla pozlar veren Gülşe'ye bazı sosyal medya kullanıcıları, "Güzellik genlerde var", "Annesinin tıpatıp aynısı" gibi yorumlar yaptı. İşte o fotoğraflar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:44
Mesut Özil’in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

2014 Miss Turkey Güzeli seçilen Amine Gülşe, 6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile hayatını birleştirdi. Şimdilerde iki çocuk annesi olan Gülşe, mutlu evliliğini ve aile yaşamını sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Mesut Özil’in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Çiftin ilk çocukları Eda, 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. İkinci kızları Ela ise 26 Eylül 2022'de doğdu. Amine Gülşe ve Mesut Özil'in tanışma hikayesi ise oldukça ilginç.

Mesut Özil’in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Mesut Özil'in annesi, Amine Gülşe'nin fotoğrafını beğenip, Gülşe'yi bir bahaneyle Almanya'ya davet ederek, oğluyla tanışmalarını sağladı. Bu tesadüf gibi görünen buluşma, çiftin hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.

Mesut Özil’in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Her zaman sosyal medyada ilgi odağı olan Özil Ailesi'nden Amine Gülşe, son olarak sosyal medya hesabından kızlarını ve annesini paylaştı.

Mesut Özil’in güzel eşi Amine Gülşe annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı! Minik kızları...

Tescilli güzelin annesini görenler, hayran kaldı.