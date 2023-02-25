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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu görüntülendi. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılan Simay Atlı'nın depremde yaşamını yitirmesiyle ilgili soru karşısında duygusal anlar yaşayan İmirzalıoğlu, "Çok üzgünüm. Allah bu felaketi bir daha başımıza getirmesin" dedi.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:41
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Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu'da bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

Çıkışta sorulara yanıt veren İmirzalıoğlu, "Deprem ile alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili duygulanan ve uzun bir süre konuşamayan İmirzalıoğlu "Çok üzgünüm... Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız" diyerek acısını dile getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

'BENİM HİÇ HESABIM OLMADI'

Adına birçok sosyal medya hesabı açılan ve paylaşımlar yapılan İmirzalıoğlu, bu konuyla ilgili de, "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Olan hesaplarda sahte hesaplar... Benim adıma kim bir şeyler paylaşır yazarsa bilinsin ki o kişi ben değilim, benim hiç hesabım olmadı" diyerek evinin yolunu tuttu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

Ayrıca İmirzalıoğlu, twitter ve ınstagramda bulunmaya düşünmediğini dile getirdi ve hayranlarının sosyal medyadaki sahte hesaplara itibar etmemelerini söyledi.