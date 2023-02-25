Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm

'BENİM HİÇ HESABIM OLMADI'

Adına birçok sosyal medya hesabı açılan ve paylaşımlar yapılan İmirzalıoğlu, bu konuyla ilgili de, "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Olan hesaplarda sahte hesaplar... Benim adıma kim bir şeyler paylaşır yazarsa bilinsin ki o kişi ben değilim, benim hiç hesabım olmadı" diyerek evinin yolunu tuttu.