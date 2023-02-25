25 Şubat 2023, Cumartesi
Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandıran Simay Atlı sorusu! Konuşmakta güçlük çekti: Çok üzgünüm
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu görüntülendi. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılan Simay Atlı'nın depremde yaşamını yitirmesiyle ilgili soru karşısında duygusal anlar yaşayan İmirzalıoğlu, "Çok üzgünüm. Allah bu felaketi bir daha başımıza getirmesin" dedi.
Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:41
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