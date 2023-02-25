25 Şubat 2023, Cumartesi
Başım Belada bomba gibi geliyor! Yayın tarihi belli oldu
Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada'nın yayın tarihi belli oldu. Zengin kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranın yeni favorisi olmaya aday dizi 5 Mart Pazar akşamı atv'de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'ın birlikte üstlendiği dizinin genel yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor.
Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 11:09
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