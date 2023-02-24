Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

Ateş Kuşları'nda Ali karakterine hayat veren Görkem Sevindik bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Sevindik özel hayatıyla yakın takibe alındı. Başarılı oyuncu Görkem Sevindik'in oğlunu görenler, "Babasının kopyası" demeden geçmedi. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Görkem Sevindik'in oğlu...