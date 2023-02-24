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Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

Ateş Kuşları'nda Ali karakterine hayat veren Görkem Sevindik bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Sevindik özel hayatıyla yakın takibe alındı. Başarılı oyuncu Görkem Sevindik'in oğlunu görenler, "Babasının kopyası" demeden geçmedi. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Görkem Sevindik'in oğlu...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 16:34
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Ali karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Görkem Sevindik özel hayatıyla yakın takibe alındı. 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile nikah masasına oturan yakışıklı oyuncunun oğlunu görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

İşte Görkem Sevindik'in oğlu...

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

ÖZGÜ NAMAL'IN ÇOCUKLARI NEFES VE ELEM SU

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

ÖZGÜ NAMAL'IN ÇOCUKLARI NEFES VE ELEM SU

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlu tatlılığıyla hayran kaldı! Babasının kopyası

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