Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi. Lalin'e hamile kaldıktan sonra bakımı ile de bizzat kendi ilgilenen ve setlerden uzak kalan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın dönüşünü beklerken sürpriz yaşadı.