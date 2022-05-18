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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Bebek sevinci yaşayan çift kızlarına Leyla adını verdi. Doğumun ardından ilk kez konuşan İmirzalıoğlu kızlarının kime benzediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:25
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 2016 senesinde Cunda Adası'nda sade bir törenle hayatını birleştirmişti. Ünlü çift mutlu evliliklerini 21 Ekim 2020'de Lalin adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi. Lalin'e hamile kaldıktan sonra bakımı ile de bizzat kendi ilgilenen ve setlerden uzak kalan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın dönüşünü beklerken sürpriz yaşadı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olan ünlü çiftin bir kızlarının daha olacağı ortaya çıkmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. İmirzalıoğlu ve Kobal ikinci kızlarına Leyla adını verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdiği ortaya çıktı.