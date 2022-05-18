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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı dünyaya geldi! Bakın Leyla kime benziyor
2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Bebek sevinci yaşayan çift kızlarına Leyla adını verdi. Doğumun ardından ilk kez konuşan İmirzalıoğlu kızlarının kime benzediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:25Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:25