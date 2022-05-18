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Haberler Galeri Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"

Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, iki aydır aşk yaşadığı Evren Bölek'ten evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyada paylaşmasının ardından skandal iddia gündeme geldi. Sevgilisi Bölek'in eski eşi Ece Taşkın, katıldığı canlı yayında "Beste Hanım 4 haftalık hamile ama eski eşim Evren'in çocuğu olmuyor" dedi. Bölek'in maddi durumunun kötü olduğunu da belirten Taşkın, Açar'ı dikkatli olması konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:37
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Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor

Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. 2 gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor

ESKİ EŞTEN OLAY AÇIKLAMALAR

Eski eşinin Beste Açar'a evlilik teklifi etmesinin ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Taşkın şu ifadeleri kullandı:

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor

"Evren Bey'e duygusal olarak bir şey hissetmiyorum ama bana da aynı şekilde evlilik teklifi etmesine çok şaşırdım. Evren evlilik teklifi ederken bana da böyle cümleler kurmuştu ama sonradan değişti. Evliliğimizde Beste Hanım'ın etkisinin olup olmadığını bilmiyorum."

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor

"Ben 8 Şubat'ta aldatıldığımı öğrendim 9 Şubat'ta Evren'e evden gitmesini söyledim. Telefonda başka bir kadınla olan beraberliklerini dinledim. Evren yeni açacağı mekan için dışarıdaydı birkaç kez aradım telefonu meşgule attı sonra telefonu açılınca başka bir kadınla birliktelik yaşarken seslerini duydum. Tam 48 saniye. Kadının kim olduğunu bilmiyorum."