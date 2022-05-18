Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"

"Evren Bey'e duygusal olarak bir şey hissetmiyorum ama bana da aynı şekilde evlilik teklifi etmesine çok şaşırdım. Evren evlilik teklifi ederken bana da böyle cümleler kurmuştu ama sonradan değişti. Evliliğimizde Beste Hanım'ın etkisinin olup olmadığını bilmiyorum."