18 Mayıs 2022, Çarşamba
Kayahan’ın kızı Beste Açar’la ilgili skandal iddia! Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! "Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor"
Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, iki aydır aşk yaşadığı Evren Bölek'ten evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyada paylaşmasının ardından skandal iddia gündeme geldi. Sevgilisi Bölek'in eski eşi Ece Taşkın, katıldığı canlı yayında "Beste Hanım 4 haftalık hamile ama eski eşim Evren'in çocuğu olmuyor" dedi. Bölek'in maddi durumunun kötü olduğunu da belirten Taşkın, Açar'ı dikkatli olması konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:37
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