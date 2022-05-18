18 Mayıs 2022, Çarşamba
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok
İbrahim Tatlıses'le uzun yıllar hayat arkadaşlığı yapan ve oğlu İdo'nun annesi olan Derya Tuna, önceki gün Marmara Park AVM'de düzenlenen 'Kırmızı Koltuk' adlı sohbet etkinliğine katıldı. Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, tepki çeken açıklamalara imza attı. Özel hayatı ve Tatlıses'in sağlık durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tuna'nın 'çapkınlık' yanıtıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:51
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