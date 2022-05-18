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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

İbrahim Tatlıses'le uzun yıllar hayat arkadaşlığı yapan ve oğlu İdo'nun annesi olan Derya Tuna, önceki gün Marmara Park AVM'de düzenlenen 'Kırmızı Koltuk' adlı sohbet etkinliğine katıldı. Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, tepki çeken açıklamalara imza attı. Özel hayatı ve Tatlıses'in sağlık durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tuna'nın 'çapkınlık' yanıtıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:51
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ünlü türkücü ile tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını dile getiren Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu söyledi.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

"GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM"

Ekim 2011'de şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'i manken Yasemin Şefkatli ile evlendiren oyuncu, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter" şeklinde konuştu.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

"BEN BİLE GÜZEL KADINA BAKARIM"

Eski defterleri artık kapadığını da sözlerine ekleyen Derya Tuna, yöneltilen bir soru üzerine tartışma yaratacak şu açıklamayı yaptı:

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok

'Çapkınlık' hakkındaki sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tuna, hemcinslerini kızdırdı ve çok sayıda tepki yorumu aldı.