Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Bahar Şahin, oyuncu sevgilisiyle birlikte yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Sosyal medya fenomen Reynmen ile yaşadığı aşk sonrası kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel ile yeni bir aşka yelken açan Bahar Şahin, Şahin son yaptığı paylaşımla sevgilisine şarkı gönderdi. Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel'i ilk kez birlikte görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bahar Şahin ve sevgilisi Cenan Adıgüzel'in aşk dolu paylaşımları...