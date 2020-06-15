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Haberler Galeri Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Bahar Şahin, oyuncu sevgilisiyle birlikte yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Sosyal medya fenomen Reynmen ile yaşadığı aşk sonrası kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel ile yeni bir aşka yelken açan Bahar Şahin, Şahin son yaptığı paylaşımla sevgilisine şarkı gönderdi. Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel'i ilk kez birlikte görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bahar Şahin ve sevgilisi Cenan Adıgüzel'in aşk dolu paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 13:41
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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Bahar Şahin, gönlünü kendisi gibi oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı.

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Bir dönem aşk yaşadığı Reynmen ile ayrılmasının ardından Cenan Adıgüzel'le yeni bir aşka yelken açan Bahar Şahin, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemine konu olan Bahar Şahin karantina günlerinin ardından Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu olan sevgilisi Cenan Adıgüzel ile bir araya geldi.

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Zalim İstanbul dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Bahar Şahin son yaptığı paylaşımla sevgilisine şarkı gönderdi.

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den oyuncu sevgilisiyle aşk pozu! İlk defa görenler çok şaşırdı

Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile olan fotoğrafına "Seni anan benim için doğurmuş" şarkısını yükleyerek esprili bir paylaşımda bulundu. Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel'i ilk kez birlikte görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.