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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan aşk itirafı geldi
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aşk yaşadıkları haberleriyle yeni yıla damgasını vurdu. Daha önce de aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen ikilinin yeni yılı Çeşme'de bir otelde kutladığı ve çıkışta görüntülendikleri iddia edildi. İkiliden Özdemir, aşk haberlerini doğrulayarak "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:02
Son aylarda sürekli yan yana oldukları iddia edilen Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarını çekilmesiyle aşkları ortaya çıktı.
AŞK İTİRAFI GELDİ
İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu.
Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.
ADI AŞK DEDİKODULARINA KARIŞTI
Demet Özdemir'in adı, Can Yaman ile ilişkisini bitirdikten sonra Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz'la aşk dedikodusuna karışmıştı.