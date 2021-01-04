Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan aşk itirafı geldi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aşk yaşadıkları haberleriyle yeni yıla damgasını vurdu. Daha önce de aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen ikilinin yeni yılı Çeşme'de bir otelde kutladığı ve çıkışta görüntülendikleri iddia edildi. İkiliden Özdemir, aşk haberlerini doğrulayarak "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu.