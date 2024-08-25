25 Ağustos 2024, Pazar
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı şaşırttı. atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Lalin ve Leyla adında kızları olan ve özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, aralarındaki yaş farkıyla gündeme geldi. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı kaç? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:30