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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı şaşırttı. atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Lalin ve Leyla adında kızları olan ve özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, aralarındaki yaş farkıyla gündeme geldi. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı kaç? İşte cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:30
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

Ünlü çifitn bu evlilikten Leyla ve Lalin adlarında iki evladı oldu. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

Yıllar sonra ekranlara geri gören Sinem Kobal ise eşi Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkıyla gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

Ünlü çiftin hayatını merak edip araştıranlar, "Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal arasında kaç yaş var?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’dan bakın kaç yaş büyükmüş! Aralarındaki yaş farkı tamı tamına...

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