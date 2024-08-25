25 Ağustos 2024, Pazar
Gizem Güven'in annesini gören şaşkına döndü! 'Resmen gençliği' Meğerse babası...
Sihirli Annem ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan Gizem Güven, sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Özkaya'nın evlilik haberiyle birlikte Güven'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan oyuncu, ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada oldukça aktif. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Güven, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesine benzerliği ise şoke etti. İşte Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in güzeller güzeli annesi...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:40