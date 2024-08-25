Gizem Güven’in annesini gören şaşkına döndü! ’Resmen gençliği’ Meğerse babası...

Sihirli Annem dizisinde Çilek ve Ceren karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncular, Zeynep Özkaya ile Gizem Güven'in dostlukları o günden bu yana hala devam ediyor. Özkaya'nın sevgilisi Oğulcan Can'dan aldığı evlenme teklifinin ardından, Güven'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu.