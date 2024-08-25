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Haberler Galeri Gizem Güven'in annesini gören şaşkına döndü! 'Resmen gençliği' Meğerse babası...

Gizem Güven'in annesini gören şaşkına döndü! 'Resmen gençliği' Meğerse babası...

Sihirli Annem ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan Gizem Güven, sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Özkaya'nın evlilik haberiyle birlikte Güven'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan oyuncu, ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada oldukça aktif. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Güven, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesine benzerliği ise şoke etti. İşte Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:40
Gizem Güven’in annesini gören şaşkına döndü! ’Resmen gençliği’ Meğerse babası...

2003 yılında ekranlarda yayınlanan fantastik dizi Sihirli Annem ve Selena dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Güven, ekranlardan uzak kalsa da, sosyal medyada oldukça aktif...

Gizem Güven’in annesini gören şaşkına döndü! ’Resmen gençliği’ Meğerse babası...

Sihirli Annem dizisinde Çilek ve Ceren karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncular, Zeynep Özkaya ile Gizem Güven'in dostlukları o günden bu yana hala devam ediyor. Özkaya'nın sevgilisi Oğulcan Can'dan aldığı evlenme teklifinin ardından, Güven'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

Gizem Güven’in annesini gören şaşkına döndü! ’Resmen gençliği’ Meğerse babası...

Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlenmişti.

Gizem Güven’in annesini gören şaşkına döndü! ’Resmen gençliği’ Meğerse babası...

Ancak çift, 2 yıl önce fikir ayrılıkları sebebiyle boşanma kararı almıştı.

Gizem Güven’in annesini gören şaşkına döndü! ’Resmen gençliği’ Meğerse babası...

Diğer yandan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, annesiyle yaptığı paylaşımla gündem oldu.