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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Zeynep Özkaya minicikti genç kız oldu! Siz bir de son haline bakın...

Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Zeynep Özkaya minicikti genç kız oldu! Siz bir de son haline bakın...

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu, verdiği müjdeli haberle takipçilerini sevindirdi. Özkaya, sevgilisi Oğulcan'ın yaptığı sürpriz evlenme teklifi aldığı anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Diğer yandan Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:04
Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu,

Bir dönem, İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür'ün başrolünde buluştuğu Sihirli Annem dizisi, oyuncularının son halleriyle gündem olmaya başladı.

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu,

Son olarak, turuncu saçları ve çilleriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi. Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı haberini sosyal medya hesabından yayınlandı.

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu,

SÜPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Özkaya paylaşımına, "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaaazzz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu,

Tüm bunların ardından Sihirli Annem'in Çilek'i olarak hafızalara kazınan Zeynep Özkaya'nın son halini görenler ise şoke oldu.

Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu,

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da doğdu. Medya dünyasında Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunudur.