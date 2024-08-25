25 Ağustos 2024, Pazar
Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Zeynep Özkaya minicikti genç kız oldu! Siz bir de son haline bakın...
Zeynep Özkaya evleniyor! Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İki Aile, Eyvah Halam, Altındağlı, Türkan gibi projelerle de tanınan güzel oyuncu, verdiği müjdeli haberle takipçilerini sevindirdi. Özkaya, sevgilisi Oğulcan'ın yaptığı sürpriz evlenme teklifi aldığı anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Diğer yandan Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:04