Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

Elazığ'da meydana gelen 6.8'li deprem Malatya'da da hissedilmiş ve toplam 41 kişinin ölümüne neden olmuştu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal'ın Malatya Doğanyol'da bulunan evinin de depremde yıkıldığı öğrenildi. Sabah yazarı Yavuz Donat'ın köşesine taşıdığı 'Orda Bir Köy Var Uzakta' başlıklı yazısında deprem sonrası Malatya izlenimlerini aktardı. Kemal Sunal'ın evini köylülere soran Yavuz Donat, yaşadığı diyalogları yazısında anlattı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı ve Kemal Sunal'ın evinin yıkılmadan önceki hali...