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Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

Elazığ'da meydana gelen 6.8'li deprem Malatya'da da hissedilmiş ve toplam 41 kişinin ölümüne neden olmuştu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal'ın Malatya Doğanyol'da bulunan evinin de depremde yıkıldığı öğrenildi. Sabah yazarı Yavuz Donat'ın köşesine taşıdığı 'Orda Bir Köy Var Uzakta' başlıklı yazısında deprem sonrası Malatya izlenimlerini aktardı. Kemal Sunal'ın evini köylülere soran Yavuz Donat, yaşadığı diyalogları yazısında anlattı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı ve Kemal Sunal'ın evinin yıkılmadan önceki hali...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:14
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Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminde, Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın Malatya'da doğduğu evin de yıkıldığı ortaya çıktı. Sabah yazarı Yavuz Donat'ın köşesine taşıdığı 'Orda Bir Köy Var Uzakta' başlıklı yazısında deprem sonrası Malatya izlenimlerini anlattı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...

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Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

Karlar altındaki Bey Dağları'nı... Sonra Kubbe Geçidi'ni (1930 metre) aştık.
Malatya'dan... 85 kilometre uzaklaştık.
Ve... Kemal Sunal'ın köyüne ulaştık... "Gökçe."

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Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

- Ağalar... Beyler... Bacılar... Kardeşler... Geçmiş olsun.
Biri... Dedi ki:
- Devletimiz sağ olsun... Milletimiz var olsun
Dede... Söze girdi:
- Türkiye büyüklüğünü bütün dünyaya gösterdi.

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Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

Esnaf... Koştu geldi:
- Millet olmadan devlet olmaz... Devlet yoksa millet yaşayamaz.


"Âmin!"
Küçük oğlumun (Tufan) nikâh şahitlerinden biri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di, diğeri Kemal Sunal (4 Mart 2000).

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Kemal Sunal’ın evi Elazığ depreminde yıkıldı!

Kemal Sunal Caddesi'nde... Köylülere sorduk:
-Kemal Sunal'ın evi hangisi?... Doğduğu ev?
Yaşlı bir teyze "Aaah, ah" diyerek iç çekti:
-Depremde yıkıldı... Yer ile yeksan oldu.
Çevremiz... Yıkılmış evlerle dolu.
Evlerin birinin altında "Otomobil iskeleti" var.
Minare... Hasarlı... Birkaç yeri çatlak.