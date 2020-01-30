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Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

Zerrin Özer ve Murat Akıncı geçtiğimiz Haziran ayında aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle dünyaevine girmişti. İkilinin düğün fotoğraflarının basına yansımasının ardından birçok kadın Murat Akıncı'nın kendisini dolandırdığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Murat Akıncı hakkında ortaya çıkan gerçeklerin ardından Zerrin Özer ayrılma kararı almış ve düğünden 36 saat sonra boşanma davası açmıştı. İkilinin davası bugün görülen davada sonlandı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:35
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Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

62 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, 2 yıllık flörtün ardından 16 Haziran'da aile arasında düzenlenen bir törenle 35 yaşındaki Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Düğün, Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde gerçekleşti. Neşeli hâlleriyle dikkat çeken Özer, düğün sonrası büyük bir şokla sarsıldı.

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Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

Nikah fotoğraflarının basında yer almasının ardından bir çok kadın Murat Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Zerrin Özer, çıkan haberlere kayıtsız kalmadı ve evlendikten 36 saat sonra eşine boşanma davası açtı.

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Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

2. Sayfa programının haberine göre; 6 ay süren dava bugün sonuçlandı. Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı. Taraflar birbirinden maddi-manevi bir talepte bulunmadı.

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Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ İDDİASI!

TemizMagazin'in iddiasına göre, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.

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Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

Murat Akıncı hakkında çıkan haberlerin ardından babası 2. Sayfa programına telefonla bağlanmış ve şok edici açıklamalarda bulunmuştu. Zerrin Özer baba Akıncı'nın açıklamalarından sonra boşanma kararı almıştı.