Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'nın evliliği resmen bitti! Dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı…

Zerrin Özer ve Murat Akıncı geçtiğimiz Haziran ayında aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle dünyaevine girmişti. İkilinin düğün fotoğraflarının basına yansımasının ardından birçok kadın Murat Akıncı'nın kendisini dolandırdığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Murat Akıncı hakkında ortaya çıkan gerçeklerin ardından Zerrin Özer ayrılma kararı almış ve düğünden 36 saat sonra boşanma davası açmıştı. İkilinin davası bugün görülen davada sonlandı.