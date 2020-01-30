Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Hadise son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ederken Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha geldi. Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise yeni paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü sanatçını resmi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Hadise'nin o paylaşımı...