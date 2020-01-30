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Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Hadise son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ederken Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha geldi. Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise yeni paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü sanatçını resmi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 10:48
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Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Instagram'ı oldukça sık kullanan Hadise, yeni paylaşımıyla yine gündem oldu.

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Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Giydiği elbiselerle dikkatleri üzerine çeken Hadise, bu sefer oldukça iddialı bir tercihle hayranlarının karşısına çıktı.

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Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Beyazlar içindeki kıyafetiyle fotoğraflarını paylaşan Hadise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Güzel şarkıcının paylaşımını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

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Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İşte Hadise'nin o fotoğrafları…