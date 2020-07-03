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Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı
Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Sunal'ın eşi Gül Sunal, törenin ardından yaptığı açıklamada Kemal Sunal'sız yaşamanın çok zor olduğunu söylerken, oğlu Ali Sunal, "Artarak devam eden, hakettiği bir sevgiyi görüyor." diye konuştu.
Giriş Tarihi: 03.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 13:23
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