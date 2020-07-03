Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın ölümünü yavaş yavaş kabullenmeye başladığını belirterek, "Artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı." dedi.