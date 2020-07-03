03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Sunal'ın eşi Gül Sunal, törenin ardından yaptığı açıklamada Kemal Sunal'sız yaşamanın çok zor olduğunu söylerken, oğlu Ali Sunal, "Artarak devam eden, hakettiği bir sevgiyi görüyor." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 13:23
  • 1
  • 42
Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 20.nci yılında kabri başında anıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 42
Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

  • 3
  • 42
Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Sanatçının eşi Gül Sunal, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'sız yaşamının çok zor olduğunu söyledi.

  • 4
  • 42
Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın ölümünü yavaş yavaş kabullenmeye başladığını belirterek, "Artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı." dedi.

  • 5
  • 42
Kemal Sunal ölümünün 20’nci yılında mezarı başında anıldı

"HAKETTİĞİ BİR SEVGİYİ GÖRÜYOR"

Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının vefatı üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Artarak devam eden, hakettiği bir sevgiyi görüyor." diye konuştu.