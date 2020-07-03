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Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

Sosyal medyada yapılan çirkin saldırılar ve linç terörüne yönelik hazırlanacak olan yeni düzenlemeye ünlü isimlerden destek geldi. Sosyal medya teröründen en fazla mağdur olan kesimden olan sanatçılar, ". İnsanların onuruyla, namusuyla, itibarıyla oynayan alçaklara artık biri 'Dur' demeli. Hakaret içerikli paylaşımlar yapan klavye delikanlıları cezalandırılmalı" dedi.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 12:35
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Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

Sosyal medyada çirkin saldırılar yapanlara yönelik hazırlanacak yeni düzenlemeye sanat dünyasından destek geldi. Ünlüler, "Sosyal medya teröründen yıllardır biz de muzdaribiz. İnsanların onuruyla, namusuyla, itibarıyla oynayan alçaklara artık biri 'Dur' demeli. Hakaret içerikli paylaşımlar yapan klavye delikanlıları cezalandırılmalı" dedi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

DEMET AKALIN

'HADSİZLER YARGILANSIN'

Hadsizler için cezalar gelsin. Ana avrat, bacı dinlemiyorlar. Çok yerinde ve doğru bir karar.

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Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

İREM DERİCİ

'KISITLAMA GEREKİYOR'

10-12 yaşlarındaki çocukların çektikleri videoları izlerken kanım donuyor. Bence bu uygulamalara T.C. kimlik numarasıyla giriş yapılmalı. Hem 18 yaş altına kısıtlama gelmiş olur, hem de herkes keyfince hakaret, küfür edemez.

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Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

MERVE ÖZBEY

'AYKIRI DURUMLARIN YAPTIRIMI OLMALI'

Sosyal medya kontrol edilemez durumda. Herkes istediği ithamda, hakarette bulunabiliyor, asılsız haberler cirit atıyor. Aykırı durumların yaptırımı olmalı.

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Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

POLAT YAĞCI

'ÖZGÜRLÜK DEĞİL HUKUKSUZLUK'

Ağzına geleni yazacak, sonra özgürlük diyeceksin. Senin özgürlüğün benim alanıma giriyorsa, o hukuksuzluktur! Bir düzenleme getirilmeli.