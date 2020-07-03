Sosyal medyadaki linç terörü mağduru olan sanatçılar birlik oldu: Hadsizler yargılansın

Sosyal medyada yapılan çirkin saldırılar ve linç terörüne yönelik hazırlanacak olan yeni düzenlemeye ünlü isimlerden destek geldi. Sosyal medya teröründen en fazla mağdur olan kesimden olan sanatçılar, ". İnsanların onuruyla, namusuyla, itibarıyla oynayan alçaklara artık biri 'Dur' demeli. Hakaret içerikli paylaşımlar yapan klavye delikanlıları cezalandırılmalı" dedi.