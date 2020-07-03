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Haberler Galeri Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası, oyuncunun yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın ne söyleyeceği merak konusu olmuştu. Yaşananlarla ilgili bugüne kadar konuşmayan Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Kadına şiddet ile anılan arkadaşını kayırdığı düşünülen Cem Yılmaz yaptığı paylaşım ile sorulara yanıt verdi. İşte Cem Yılmaz'ın Ozan Güven yorumu...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 14:43
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Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde bir saatten fazla şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Kısa sürede tepkilerin odağında olan Ozan Güven'e birçok ünlü isimden sert tepki gelirken, Cem Yılmaz sessizliğini korumuştu.

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Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Kadına şiddet ile anılan arkadaşını kayırdığı düşünülen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Ünlü komedyen, "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın" dedi.

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Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu

Cem Yılmaz, ikinci tweetinde ise "Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.