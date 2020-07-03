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Cem Yılmaz Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’le ilgili sessizliğini bozdu
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası, oyuncunun yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın ne söyleyeceği merak konusu olmuştu. Yaşananlarla ilgili bugüne kadar konuşmayan Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Kadına şiddet ile anılan arkadaşını kayırdığı düşünülen Cem Yılmaz yaptığı paylaşım ile sorulara yanıt verdi. İşte Cem Yılmaz'ın Ozan Güven yorumu...
Giriş Tarihi: 03.07.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 14:43
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