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Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! "Ben vicdanıma nasıl hesap veririm"

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi. Oyuncunun yaşadığı bir olayı anlatan eşi Gül Sunal, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Gül Sunal'ın anlattığı o olay...

Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:30
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Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! Ben vicdanıma nasıl hesap veririm

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal yıllar önce inşaat firmalarıyla yaşadığı bir olayla gündem oldu.

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Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! Ben vicdanıma nasıl hesap veririm

Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını böyle anlattı:

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Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! Ben vicdanıma nasıl hesap veririm

"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti."

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Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! Ben vicdanıma nasıl hesap veririm

"Kemal Sunal bunu reddetti. Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu gibi bir cümle kurdum."

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Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! Ben vicdanıma nasıl hesap veririm

"Kemal ise döndü ve dedi ki; Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda"