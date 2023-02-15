15 Şubat 2023, Çarşamba
Kemal Sunal inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! "Ben vicdanıma nasıl hesap veririm"
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi. Oyuncunun yaşadığı bir olayı anlatan eşi Gül Sunal, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Gül Sunal'ın anlattığı o olay...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:30
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