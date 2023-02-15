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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 10 ili vurmasının ardından Türkiye tek yürek oldu. İlk gündem beri bölgede kurtarma çalışmalarına katılan isimlerden biri de Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Ogün Kaptanoğlu oldu. Hatay'da enkaz altında bulunan vatandaşlardan birini kurtaran Kaptanoğlu şimdi de depremzede Zeynep ile birlikte köpeğine kulübe yaptı. Ünlü oyuncunun, duygu yüklü yeni paylaşımına yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:53
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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da KIF ekibi ile depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

Kaptanoğlu, geçtiğimiz gün küçük Şevket'i enkaz altından çıkardıkları anı sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerde; ünlü oyuncu, Şevket'in "Beş dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna, "Beş dakika, bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını veriyordu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

"SÖYLEDİKLERİNİ UNUTAMAYACAĞIZ"

KIF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay'ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini ve afetin 38'inci saatinde çalışmaya başladıklarını aktaran Ogün Kaptanoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

Hatay'a ulaşan üçüncü arama kurtarma ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor Salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp, kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6.5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız. Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki Şevket; anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı.

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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

"YÜZÜNDEN GÜLÜŞLERİN EKSİK OLMASIN ÇOCUK"

"İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun" diyen Ogün Kaptanoğlu, adının Zeynep olduğunu açıkladığı depremzede çocuk ile birlikte köpeğine kulübe yaptı.