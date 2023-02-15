Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk

Hatay'a ulaşan üçüncü arama kurtarma ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor Salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp, kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6.5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız. Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki Şevket; anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı.