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Kardeşlerim’in yıldızı Ogün Kaptanoğlu minik depremzedeye umut oldu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk
Kahramanmaraş merkezli iki depremin 10 ili vurmasının ardından Türkiye tek yürek oldu. İlk gündem beri bölgede kurtarma çalışmalarına katılan isimlerden biri de Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Ogün Kaptanoğlu oldu. Hatay'da enkaz altında bulunan vatandaşlardan birini kurtaran Kaptanoğlu şimdi de depremzede Zeynep ile birlikte köpeğine kulübe yaptı. Ünlü oyuncunun, duygu yüklü yeni paylaşımına yorum yağdı.