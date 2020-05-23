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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!

Moda programlarıyla adını çok geniş bir kitleye duyuran Kemal Doğulu, jüri üyeliği yaptığı 'Doya Doya Moda' programında hayatına dair çarpıcı detayları anlattı. Mersin'den İstanbul'a 17 yaşında geldiğini söyleyen Doğulu, evsiz ve işsiz olduğu için gecelerce parklarda yattığından bahsetti. İşte Kemal Doğulu'nun yıllar önce yaşadığı zorluklar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:20
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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!

Ünlü modacı Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez 'Doya Doya Moda' programında açıkladı. Doğulu açıklamasında, "Parktaki bankta 4 gece geçirdim" dedi.

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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!

'Doya Doya Moda' 22 Mayıs haftasının finaline, birbiri ardına gelen itiraflar damga vurdu. Programın sevilen jürisi Kemal Doğulu, hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez anlattı.

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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!

Doğulu, 17 yaşında Mersin'den İstanbul'a geldiğini ve o günlerde ne evi, ne arkadaşı ne de parası olduğunu söyledi.

İşte Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf:

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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!

"İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez, gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu. Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan, başıma bir şey gelir mi korkusuyla...

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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!

Dolayısıyla çok çalıştım, çok çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi."