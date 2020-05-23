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Kemal Doğulu yıllar sonra yaşadığı zorlukları anlattı: Parklarda yattım!
Moda programlarıyla adını çok geniş bir kitleye duyuran Kemal Doğulu, jüri üyeliği yaptığı 'Doya Doya Moda' programında hayatına dair çarpıcı detayları anlattı. Mersin'den İstanbul'a 17 yaşında geldiğini söyleyen Doğulu, evsiz ve işsiz olduğu için gecelerce parklarda yattığından bahsetti. İşte Kemal Doğulu'nun yıllar önce yaşadığı zorluklar...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:20
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