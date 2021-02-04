Hadise’ye mahkemeden kötü haber! Bircan Bali'nin o sözlerine dava açmıştı…

Hadise, kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden Bircan Bali hakkında tedbir kararında bulunmuştu. Ancak mahkemeden ret kararı geldi. Mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz ederken mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise'nin itirazını reddetti.