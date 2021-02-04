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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise’ye mahkemeden kötü haber! Bircan Bali'nin o sözlerine dava açmıştı… Hadise’ye mahkemeden kötü haber! Bircan Bali'nin o sözlerine dava açmıştı…
Hadise, kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden Bircan Bali hakkında tedbir kararında bulunmuştu. Ancak mahkemeden ret kararı geldi. Mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz ederken mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise'nin itirazını reddetti.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 11:16
Hadise, geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulunmuştu.
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Ancak Hadise'nin, Bali'nin kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Bircan Bali'nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten Hadise'nin avukatı, Gülben Ergen'in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil'e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi.
Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise'nin itirazını reddetti.