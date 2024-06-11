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Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

Kayahan'ın kızı Beste Açar, mutluluğu bir türlü bulamıyor. 2022 yılında Evren Bölek ile evlenen Açar, eski eşinin nafaka borcuyla karşı karşıya kaldı. Eve haciz gelinde, Beste'nin sabrı taştı. Eşinin umursamazlığına daha fazla dayanamayan Beste, önce borcu kapatmaya karar verdi daha sonra da boşanma kararı aldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:56
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Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar ile Evren Bölek ilişkilerinin 3. ayında evlilik kararı almış 2022'de dünyaevine girmişti.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

Evliliklerinde iki yılı doldurmalarına az bir zaman kalan çiftten kötü haber geldi.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

Beste Açar-Evren Bölek evliliğinde kriz çıktı!

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

Evren Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemedi. Duruma sinirlenen Taşkın, icra davası açtı.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

İcra memurları da geçen hafta Beste-Evren Bölek çiftinin evine haciz için gitti.