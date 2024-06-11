Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yuvasını nafaka yıktı! 2 yıllık eşinin borcu haciz getirdi...

Kayahan'ın kızı Beste Açar, mutluluğu bir türlü bulamıyor. 2022 yılında Evren Bölek ile evlenen Açar, eski eşinin nafaka borcuyla karşı karşıya kaldı. Eve haciz gelinde, Beste'nin sabrı taştı. Eşinin umursamazlığına daha fazla dayanamayan Beste, önce borcu kapatmaya karar verdi daha sonra da boşanma kararı aldı. İşte detaylar...