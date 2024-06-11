11 Haziran 2024, Salı
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni doğan kızına bakın! Eşi Berk Oktay paylaştı
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü çift, uzun bir süredir heyecanla bekledikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Mira Milena dünyaya geldi. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Berk Oktay, kızıyla birlikte bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:25
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