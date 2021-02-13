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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın büyük özlemi! Paylaşımı duygulandırdı Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın büyük özlemi! Paylaşımı duygulandırdı
Usta sanatçı Kayahan, 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kayahan'ın kızı Beste Açar oğlu Rüzgar'ın dedesinin mezarına su döktüğü videoyu Instagram hesabından yayınladı. Açar'ın yazdığı not sevenlerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 13.02.2021 16:45
Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beste Açar'ın duygusal mesajı şöyle:
"Bu videoyu neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video çıktı karşıma. 'Doğru yanlışın ötesinde bir yer var gel orada buluşalım' demiş ya Mevlana. İşte çocuk bakış açısıyla bir sahne..."
"Onun realitesinde dedesine su verdiği için içtiğini düşünüp mutlu oluyor. Bizim yetişkin versiyonlarımızda ise küçücük duygusal bir tebessüm..."
"Bir şeyi nasıl görmeyi seçiyorsan onun içinde onu öyle deneyimliyorsun. Seni mutlu eden her şeyi doyasıya yap. Bir gün kim olursan ol bedenini bırakıp yuvaya döneceksin zaten..."
"Her şeyin hakkını ver. Keşkeleriniz değil bir dolu iyi kileriniz olsun. Babam seni çok özledim demek çok özlemsiz bir ifade. Anlatamam, yazamam, söyleyemem."