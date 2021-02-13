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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu!

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncu özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 16:58
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu!

Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla ilgi odağı olan Gülsim Ali İlhan, makyajsız haliyle görenleri şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu!

Melis Sezen

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu!

Melis Sezen

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  • 112
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu!

Melis Sezen

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  • 112
Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız haliyle olay oldu!

Melis Sezen