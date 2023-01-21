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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. Katıldığı Youtube programında akılalmaz açıklamalarda bulunan ünlü isim 2015 yılında hayatını kaybeden babası, Atatürk, Mevlâna ve Hz. Meryem ile bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini açıkladı. Açar ayrıca uzaylıların da kendisine mesajlar verdiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 15:41
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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

Merhum şarkıcı Kayahan'ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar, Ensonmagazin'in YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtladı. 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia eden Açar; Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar'ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar şu ifadeleri kullandı:

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

"Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi."

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

"ATATÜRK'LE MEVLÂNÂ VE MERYEM ANA İLE İLETİŞİMDE OLABİLİYORUM"

"Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar"

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

"ATATÜRK'ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI"

Açar, "Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne mesajlar aldınız" sorusuna şu yanıtı verdi: