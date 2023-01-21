Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler

"ATATÜRK'LE MEVLÂNÂ VE MERYEM ANA İLE İLETİŞİMDE OLABİLİYORUM"

"Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar"