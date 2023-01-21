21 Ocak 2023, Cumartesi
Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler: Uzaylılar benimle iletişime geçtiler
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. Katıldığı Youtube programında akılalmaz açıklamalarda bulunan ünlü isim 2015 yılında hayatını kaybeden babası, Atatürk, Mevlâna ve Hz. Meryem ile bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini açıkladı. Açar ayrıca uzaylıların da kendisine mesajlar verdiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 21.01.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 15:41
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