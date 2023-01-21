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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikinci çocuk heyecanı yaşadı. 2016 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ve Karan adından bir oğulları olan çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Bugün taburcu olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit hastane çıkışı objektiflere takıldı. Yaşadıkları heyecanı dile getiren Burak Özçivit Karan'ın kardeşine verdiği tepkiyi de anlattı.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 15:25
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almıştı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

Ünlü çift 18 Ocak'ta ikinci bebeklerine kavuştu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

Çift, oğullarına Kerem adını verdi.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

TABURCU OLDULAR

Bugün taburcu olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit hastane çıkışı objektiflere takıldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

"KARAN'IN TEPKİLERİ MÜTHİŞ"

Fahriye Evcen "Doğum çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle." derken, Burak Özçivit "Karan'ın tepkileri müthiş. Zaten merakla onu bekliyordu. Bizi de şaşırttı açıkçası." ifadelerini kullandı.