Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den doğum sonrası ilk açıklama: Bizi de şaşırttı açıkçası

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikinci çocuk heyecanı yaşadı. 2016 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ve Karan adından bir oğulları olan çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Bugün taburcu olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit hastane çıkışı objektiflere takıldı. Yaşadıkları heyecanı dile getiren Burak Özçivit Karan'ın kardeşine verdiği tepkiyi de anlattı.