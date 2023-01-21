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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Yiğit Koçak izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı. Ekranın gözde isimlerinden biri haline gelen Koçak oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti. Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:18
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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Yiğit Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Ekranın gözde isimlerinden olan Koçak hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

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Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu