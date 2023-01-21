21 Ocak 2023, Cumartesi
Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Yiğit Koçak izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı. Ekranın gözde isimlerinden biri haline gelen Koçak oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti. Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:18
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