Kardeşlerim’in Ömer’i Yiğit Koçak’ın annesi hayran bıraktı! Benzerlikleri olay oldu

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle kariyerinde hızla yükselen Yiğit Koçak izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı. Ekranın gözde isimlerinden biri haline gelen Koçak oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Hakkında araştırma yapanlar ailesini merak etti. Annesiyle benzerliğini görenler şoke oldu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu annesi...