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Hayat Bilgisi Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i gören tanıyamadı
Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Ortega karakteriyle hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel son haliyle şaşkına çevirdi. Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yılmazel ekranlardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel'im eski halinden eser kalmadı. İşte şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 14:38Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 14:39