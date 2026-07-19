Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya'nın son hali sosyal medyada ilgi gördü

Annesi Feraye Tanyolaç, babası Kaya Çilingiroğlu olan Hüseyin Kaya, ablası Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kardeşlerin birlikte verdiği samimi poz kısa sürede ilgi görürken, Hüseyin Kaya'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Türk spor yorumcusu, iş insanı ve eski milli yüzücü Kaya Çilingiroğlu, geçmişte Hülya Avşar ile yaşadığı evlilik ve özel hayatıyla uzun yıllar magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1997 yılında evlenen çift, 1998'de kızları Zehra'yı kucaklarına aldı. Yaklaşık sekiz yıl süren evlilik ise 2005 yılında sona erdi.

Boşanmanın ardından Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile yeni bir hayat kurdu. Çiftin 2007 yılında dünyaya gelen oğullarına Hüseyin Kaya adı verildi. Ailesi ve yakın çevresi tarafından zaman zaman "Junior Kaya" olarak anılan Hüseyin Kaya, çocukluğundan bu yana göz önünde olmamayı tercih etti.

Ablası Zehra Çilingiroğlu'nun aksine kameralardan uzak bir yaşam süren genç isim, sosyal medyada da oldukça sınırlı paylaşımlar yapıyor. Gündelik hayatını büyük ölçüde özel yaşamında sürdüren Hüseyin Kaya, yalnızca aile buluşmaları ve özel günlerde objektif karşısına çıkıyor. Bu nedenle her yeni karesi takipçilerinin dikkatini çekiyor.

İŞTE HÜSEYİN KAYA'NIN SON HALİ Son olarak Zehra Çilingiroğlu, kardeşi Hüseyin Kaya ile birlikte çektirdiği samimi fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede ilgi gören kare, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, Hüseyin Kaya'nın yıllar içindeki değişimine dikkat çekti. Fotoğrafın altına "Ne kadar büyümüş", "Artık genç bir delikanlı olmuş", "Zaman çok hızlı geçmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.