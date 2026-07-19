DJ Mahmut Orhan Alaçatı semt pazarını konser alanına çevirdi

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, Çeşme Alaçatı'da semt pazarında gerçekleştirdiği sürpriz performansla büyük ilgi gördü. Kurban Bayramı'nda memleketi Bursa'daki köyünde verdiği mini konserle gündem olan Orhan, bu kez semt pazarında kurduğu DJ setiyle pazarcıları ve alışverişe gelen vatandaşları müzikle buluşturdu.

Dünyanın birçok prestijli müzik festivalinde sahne alan ve geniş bir uluslararası hayran kitlesine sahip olan DJ Mahmut Orhan, sıra dışı performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

KÖY MEYDANINDA MİNİ KONSER VERDİ Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bursa'daki köyünde hemşehrileri için verdiği mini konserle dikkat çeken Orhan, etkinlikten görüntüleri "Köychella" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SARMA İKRAM EDİLMİŞTİ Köy meydanında gerçekleşen samimi konser sırasında vatandaşlara sarma ikram edilmesi de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

BU KEZ SEMT PAZARINI KONSER ALANINA ÇEVİRDİ Bu kez rotasını Çeşme Alaçatı'ya çeviren ünlü DJ, semt pazarında gerçekleştirdiği sürpriz performansla vatandaşları şaşırttı. Bir iç çamaşırı mağazasının önüne kurulan DJ setinin başına geçen 33 yaşındaki Mahmut Orhan, performansıyla pazarı adeta açık hava festivaline dönüştürdü.

7'den 70'e çok sayıda kişinin eşlik ettiği etkinlikte Mahmut Orhan, sevilen parçalarının yanı sıra hit şarkısı "Şaşkın"ı da çaldı. Pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar müziğin ritmine kapılarak eğlenceli anlar yaşadı.