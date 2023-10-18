18 Ekim 2023, Çarşamba
Kavga büyüdü! Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla gündeme oturdu. Yüzü tanınmayacak hale gelen Çelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Tunaboylu iddiaları yalanlarken annesi Ayşe Tunaboylu da "Benim oğlum yapmaz" deyince kavga giderek büyüdü. Şiddet gören Çelik'ten, anne Tunaboylu'ya yanıt gecikmedi.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:06
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