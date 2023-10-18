Kavga büyüdü! Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu yine kadına şiddet iddiasıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl solist Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen grupta bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından 'şiddet' iddiasıyla suçlandı.