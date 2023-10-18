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Haberler Galeri Kavga büyüdü! Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Kavga büyüdü! Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla gündeme oturdu. Yüzü tanınmayacak hale gelen Çelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Tunaboylu iddiaları yalanlarken annesi Ayşe Tunaboylu da "Benim oğlum yapmaz" deyince kavga giderek büyüdü. Şiddet gören Çelik'ten, anne Tunaboylu'ya yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:06
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Kavga büyüdü! Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu yine kadına şiddet iddiasıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl solist Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen grupta bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından 'şiddet' iddiasıyla suçlandı.

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Kavga büyüdü! Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Çelik'in suçlamasını reddeden Tunaboylu, yargı süreci netleşene kadar bir süre dinlenmek üzere gruptan ayrıldığını duyurdu.

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Kavga büyüdü! Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Aybike Çelik, 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' ve 'Eskiz' adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

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Kavga büyüdü! Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

"13 GÜN BOYUNCA KIRIK KOLLA EVDE TUTULDUM"

Şiddete uğradığını açıklayan Çelik, darp edildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kavga büyüdü! Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu ve darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.