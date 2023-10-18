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Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Gösterişli hayatlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla gündeme oturdu. Ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti. Çiftin tüm mal varlıklarına el konulurken Dilan Polat, altınlı fincanın sahte olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. Şimdi ise fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 13:55
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Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Dilan Polat, eşi Engin Bolat'la birlikte zengin ve şaşalı hayatlarını sosyal medya üzerinde paylaşarak sık sık gündeme geldi.

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Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

İkili, son dönemlerde ise kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla adlarından söz ettirdi.

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Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti.

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Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Türkiye'nin günlerdir gündeminde yer alan ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

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Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Öte yandan Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi