Dilan Polat ‘sahte’ diyerek ağlamıştı! Altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Gösterişli hayatlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla gündeme oturdu. Ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti. Çiftin tüm mal varlıklarına el konulurken Dilan Polat, altınlı fincanın sahte olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. Şimdi ise fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı.