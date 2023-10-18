18 Ekim 2023, Çarşamba
İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz
Filistin asıllı model Gigi Hadid, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalamadı. Filistin'e destek mesajı yayınlayan model İsrail Hükümeti tarafında hedef alındı. "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Ya da evlerinde katledilen Yahudi bebeklere gözünü mü kapıyorsun? Seni görüyoruz" ifadelerinin kullanıldığı paylaşıma birçok kullanıcı tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:00
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