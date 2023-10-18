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İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz

Filistin asıllı model Gigi Hadid, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalamadı. Filistin'e destek mesajı yayınlayan model İsrail Hükümeti tarafında hedef alındı. "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Ya da evlerinde katledilen Yahudi bebeklere gözünü mü kapıyorsun? Seni görüyoruz" ifadelerinin kullanıldığı paylaşıma birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:00
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İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz

Gazze'deki katliamın dozunu her gün artıran İsrail, masum sivilleri hedef aldı. Savaş suçu işleyen İsrail'e ünlü isimlerden tepki yağdı.

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İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz

Baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, kardeşi Gigi Hadid, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan soykırımına sessiz kalmadı.

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İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz

"Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte" diye söze başlayan Hadid, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" ifadesini kullanmıştı.

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İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtmişti.

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İsrail Hükümeti Gigi Hadid’i hedef aldı! Sosyal medyadan gözdağı: Seni görüyoruz

Hadid ayrıca üzerinde "İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir" yazan bir de görsel paylaşmıştı.