17 Eylül 2024, Salı
Kavak Yelleri'nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu! İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç'in son hali...
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si uzun yıllar sonra bir araya geldi. İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Külegeç, İbrahim Kendirci ile pozunu Instagram'da 'Naber Deniz' notu ile paylaştı. Oyuncuların son hallerini görenler ise şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:50