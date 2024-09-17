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Kavak Yelleri'nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu! İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç'in son hali...

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si uzun yıllar sonra bir araya geldi. İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Külegeç, İbrahim Kendirci ile pozunu Instagram'da 'Naber Deniz' notu ile paylaştı. Oyuncuların son hallerini görenler ise şaştı kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:50
Kavak Yelleri’nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu!

2007-2011 yılları arasında televizyonda yayınlanan gençlik dizisi "Kavak Yelleri", ekranların unutulmaz yapımları arasında yer aldı.

Kavak Yelleri’nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu!

İzmir Seferihisar ve İstanbul'da çekilen dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla hafızalarda iz bıraktı.

Kavak Yelleri’nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu!

Dizide "Efe Kaygısız" karakterini canlandıran Dağhan Külegeç, yıldızı parlayan isimlerden oldu.

Kavak Yelleri’nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu!

Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si 13 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Kavak Yelleri’nin yıldızları 13 yıl sonra buluştu!

Saç ve sakallarına aklar düşen Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci'nin son hali sosyal medyada gündem oldu.