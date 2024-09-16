2 kadın 1 adam büyük yüzleşme! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Taraflar birbirinin üzerine yürüdü

Hazal Hanım, Uğur Aydemir ile sevgili olduğunu ondan bir de çocuk yaptığını, Uğur'un hem kendisine hem de evladına bakmadığını, tam o sıralarda Emel'in Uğur'un hayatına girdiğini, başta Emel ile çok kavga ettiklerini ama şimdi kadın dayanışması yapmaya karar verdiklerini anlattı.