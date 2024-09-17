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Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu dizileriyle hafızalarımıza kazınan Hayal Kaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl ilk çocukları Fikret Ali'ye kavuşarak ailelerini genişletmişti. 2023 yılında ise ikinci çocukları Leyla Süreyya'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Hazal Kaya ilee eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:02
Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Özellikle Adını Feriha Koydum dizisinde Nihal karakteriyle tanınan Hazal Kaya, şimdilerde evli ve 2 çocuk annesi...

Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

2019 yılında 6 yıllık sevgilisi Ali Atay ile nikah masasına oturan Kaya'nın Fikret ve Süreyya adında 2 çocuğu bulunuyor.

Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Son olarak Edis konserine giden Kaya, kuliste dansçılarla birlikte eğlenip dans ettiği anlar ile gündeme geldi.

Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Tüm bunların ardından magazin gündemine oturan Hazal Kaya'nın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu.

Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Güzel oyuncu ile eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaştı kaldı.