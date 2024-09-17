17 Eylül 2024, Salı
Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!
Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu dizileriyle hafızalarımıza kazınan Hayal Kaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl ilk çocukları Fikret Ali'ye kavuşarak ailelerini genişletmişti. 2023 yılında ise ikinci çocukları Leyla Süreyya'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Hazal Kaya ilee eşinin arasındaki yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:02