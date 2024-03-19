Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'ya bakın! "Annesinin birebir aynısı"

İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş hamilelik iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının 4.5 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Bu iddialar sonrası, Reza Zarrab ile evliliğinden 'Alara' adından bir kızı olan olan Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler, 'Annesinin kopyası' demeden geçemedi. İşte Ebru Gündeş'in kızı...