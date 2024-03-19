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Haberler Galeri Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'ya bakın! "Annesinin birebir aynısı"

Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'ya bakın! "Annesinin birebir aynısı"

İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş hamilelik iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının 4.5 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Bu iddialar sonrası, Reza Zarrab ile evliliğinden 'Alara' adından bir kızı olan olan Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler, 'Annesinin kopyası' demeden geçemedi. İşte Ebru Gündeş'in kızı...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:32
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Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’ya bakın! Annesinin birebir aynısı

Ani bir kararla Dubai'de Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı bu sefer de hamilelik iddiasıyla gündem oturdu.

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Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’ya bakın! Annesinin birebir aynısı

Ünlü şarkıcı, eski eşi Reza Zarrab ile yaşadığı olaylı sürecin ardından aşka kapılarını kapattığı biliniyordu; ancak yeniden evlenmesi sürpriz oldu.

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Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’ya bakın! Annesinin birebir aynısı

EBRU GÜNDEŞ HAMİLE Mİ?

Onur Akay, Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu "Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum" diyerek duyurdu.

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Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’ya bakın! Annesinin birebir aynısı

Ebru Gündeş'in ani evliliği ve ardından ortaya atılan hamilelik iddiaları, hayranlarını ve kamuoyunu meraklandırdı. Ünlü şarkıcının bu konudaki açıklamaları büyük bir ilgiyle beklenirken, hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı.

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Ebru Gündeş hamile mi? 4. kez evlenmişti! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’ya bakın! Annesinin birebir aynısı

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Küçüklüğünden beri gözlerden uzak büyüttüğü Alara şimdilerde 10 yaşında.