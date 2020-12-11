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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan yapımın yeni sezon tarihi araştırılıyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

Giriş Tarihi: 11.12.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 23:34
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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi? Sorularnın cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte Netflix platformunda ekranlara gelen Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler ertelenmişti. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Tahminlere göre yeni sezonun 2021'nin ortalarına doğru çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu.

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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

2. Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır..