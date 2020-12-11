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Kartlar yeniden dağıtılıyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan yapımın yeni sezon tarihi araştırılıyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 11.12.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 23:34
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