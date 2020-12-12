Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Ziyaretine gelip telefonla arayanlara teşekkür eden Sürmeli, "Vefasızlık yapan insanlar var mı?" sorusuna ise "Kimin gelmediğini ya da aramadığını bilmiyorum. Oğlumun dediği kadarıyla, o dönem soranları telefonla arayıp teşekkür ediyorum" cevabını verdi.