12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Ali Sürmeli, 27 Eylül günü geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınmıştı. Yüksek tansiyona bağlı nedenlerle beyin kanaması geçiren Sürmeli, geçirdiği iki operasyon sonrası normal hayatına dönmeye başladı. Önceki gün parkta yürüyüş yaparken görüntülenen Sürmeli, "Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:00
  • 1
  • 6
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Ali Sürmeli, geçirdiği beyin kanaması sonrası ilk kez Kadıköy-Fenerbahçe Parkı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Geçtiğimiz eylül ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan 61 yaşındaki sanatçı, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" şeklinde konuştu.

  • 3
  • 6
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Sağlığının iyi olduğunu belirten Sürmeli, "Patlıcan ağırlıklı besleniyorum. Hastanedeyken de patlıcan ağırlıklı yemekler yedim" açıklamasını yaptı.

  • 4
  • 6
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Usta oyuncu, "Kendinizi setlere dönmeye hazır hissediyor musunuz?" sorusuna, "Hep hazırım. Doktorun dediği; biraz yürü, toparlan ve kendine gel" yanıtını verdi.

  • 5
  • 6
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!

Ziyaretine gelip telefonla arayanlara teşekkür eden Sürmeli, "Vefasızlık yapan insanlar var mı?" sorusuna ise "Kimin gelmediğini ya da aramadığını bilmiyorum. Oğlumun dediği kadarıyla, o dönem soranları telefonla arayıp teşekkür ediyorum" cevabını verdi.