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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli: Yeniden doğdum!
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Ali Sürmeli, 27 Eylül günü geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınmıştı. Yüksek tansiyona bağlı nedenlerle beyin kanaması geçiren Sürmeli, geçirdiği iki operasyon sonrası normal hayatına dönmeye başladı. Önceki gün parkta yürüyüş yaparken görüntülenen Sürmeli, "Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:00
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