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Haberler Galeri Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, hayatını kaybetti. Kadıköy'de yaşayan 81 yaşındaki Candemir, 18 katlı binanın 9. katından iddiaya göre cam silerken düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Solmaz Candemir'in cansız bedenini oğlu Koray Candemir taşıdı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:17
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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü

Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.

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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü

Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.