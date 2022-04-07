07 Nisan 2022, Perşembe
Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, hayatını kaybetti. Kadıköy'de yaşayan 81 yaşındaki Candemir, 18 katlı binanın 9. katından iddiaya göre cam silerken düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Solmaz Candemir'in cansız bedenini oğlu Koray Candemir taşıdı.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:17
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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
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- 13
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
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- 13
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü
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- 13
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti! 9. kattan düştü