Ece Erken’den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

"ŞÜKÜRLER OLSUN TEK BAŞIMA DEĞİLİM"

Sonrasında bir paylaşım daha yapan Erken, "Çok içimden geldi... Yanımda olan, ismini tek tek yazamayacağım (unutup kırmaktan çekinirim) dostlarıma, kötü gün dostlarıma ve dua eden, yanımda olan; tanımadığım ama acımı hisseden sizlere çok teşekkür ederim. Bazı günler böyle uyanırsınız ya, dostları yanınızda hissederek, onları düşünerek... Bugün hayli yüksek hissettim. Herkes kendini bilir. Şükürler olsun tek başıma değilim, başa çıkmazdım" diye yazmıştı.