07 Nisan 2022, Perşembe
Ece Erken'den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından acısını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Erken, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Zor günler geçiren ünlü sunucu, bu kez oğlu Eymen'in yeni yaşını kutladı. Duygusal bir not yazan Erken, "Şu an hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin" dedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 14:14
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