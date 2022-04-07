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Ece Erken'den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından acısını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Erken, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Zor günler geçiren ünlü sunucu, bu kez oğlu Eymen'in yeni yaşını kutladı. Duygusal bir not yazan Erken, "Şu an hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin" dedi.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 14:14
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Ece Erken’den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.

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Ece Erken’den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

"HER FOTOĞRAFTA ÖYLE SARILMIŞIZ Kİ"

Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen 43 yaşındaki ünlü isim, önceki günlerde eşi Mahmutyazıcıoğlu ile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

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Ece Erken’den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafa; "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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Ece Erken’den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

"EŞİM KATLEDİLMEDEN BİR GECE ÖNCE..."

Ünlü sunucu, geçtiğimiz haftalarda da eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğluyla dizi izledikleri anları paylaşmıştı. Erken, paylaşımında; "Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce kafasını tarakla kaşıdığım, bununla dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... Bir gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek. Biz böyle küçük şeylerle mutluyduk" ifadelerini kullanmıştı.

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Ece Erken’den duygulandıran kutlama: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin

"ŞÜKÜRLER OLSUN TEK BAŞIMA DEĞİLİM"

Sonrasında bir paylaşım daha yapan Erken, "Çok içimden geldi... Yanımda olan, ismini tek tek yazamayacağım (unutup kırmaktan çekinirim) dostlarıma, kötü gün dostlarıma ve dua eden, yanımda olan; tanımadığım ama acımı hisseden sizlere çok teşekkür ederim. Bazı günler böyle uyanırsınız ya, dostları yanınızda hissederek, onları düşünerek... Bugün hayli yüksek hissettim. Herkes kendini bilir. Şükürler olsun tek başıma değilim, başa çıkmazdım" diye yazmıştı.