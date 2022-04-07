Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

"Büyüyene kadar annesinden ayrı kaldı. Annesine 15-16 yaşlarında, o süreçte beraber olduğumuz bir süreçti. Çok büyük paralar kazanıyordu ama Emrah'a verilmiyordu. O dönem abisi sanıyorum sonra öldü o üvey abi çalıştırdı Emrah'ı. Abi uzaklaştırdı anneyle. Paralar onlara gelsin diye."