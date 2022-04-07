07 Nisan 2022, Perşembe
Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti
Seren Serengil'in Emrah'la ilgili açıklamaları magazin gündemine oturdu. Bir dönem Emrah'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Serengil, ilginç bir iddiada bulundu. Emrah'ın yıllar önce filmlerde oynarken üvey abisi tarafından istismar edildiğini, paralarının elinden alındığını iddia etti. İşte Seren Serengil'in şarkıcı Emrah'la ilgili bomba açıklamaları...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 17:09
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