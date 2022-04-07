07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

Seren Serengil'in Emrah'la ilgili açıklamaları magazin gündemine oturdu. Bir dönem Emrah'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Serengil, ilginç bir iddiada bulundu. Emrah'ın yıllar önce filmlerde oynarken üvey abisi tarafından istismar edildiğini, paralarının elinden alındığını iddia etti. İşte Seren Serengil'in şarkıcı Emrah'la ilgili bomba açıklamaları...

Giriş Tarihi: 07.04.2022 17:09
  • 1
  • 8
Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

Ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan İpek, oynadığı reklamda "Emrah koş arabanı çiziyorlar" ifadeleri yerine yapılan küfürlü montaj videolarının kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve videoları kaldırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

Bu konu Söylemezsem Olmaz masasında konuşulurken bir dönem Emrah ile aşk yaşadığı iddia edilen Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu.

  • 3
  • 8
Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

Seren Serengil Emrah'ın çocuk oyuncu olduğu dönemde annesiyle görüştürülmediğini anlatarak şunları iddia etti:

  • 4
  • 8
Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

"Büyüyene kadar annesinden ayrı kaldı. Annesine 15-16 yaşlarında, o süreçte beraber olduğumuz bir süreçti. Çok büyük paralar kazanıyordu ama Emrah'a verilmiyordu. O dönem abisi sanıyorum sonra öldü o üvey abi çalıştırdı Emrah'ı. Abi uzaklaştırdı anneyle. Paralar onlara gelsin diye."

  • 5
  • 8
Seren Serengil’den Emrah’la ilgili skandal iddia: Üvey abisi istismar etti

Emrah'ın annesi ise canlı yayın sırasında bir mesaj atarak "Ben Emrah'ı hiçbir zaman bırakmadım" dedi.